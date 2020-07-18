В Киеве без осадков, а на западе страны пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды на 19 июля

19 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах ночью значительный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве значительный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики рассказали, что до конца лет в Украине ожидается жара и засуха, до конца июля дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.

Также в июле ожидаются природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики сделали пугающий прогноз погоды.