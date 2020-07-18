подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • В Киеве без осадков, а на западе страны пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды на 19 июля
18 июля 2020, суббота, 21:00 313
Lifestyle 2020-07-18T21:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве без осадков, а на западе страны пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды на 19 июля

В Киеве без осадков, а на западе страны пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды на 19 июля

Ирина Николенко
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе, погода в июле
Прогноз погоды на 19 июля
Прогноз погоды на 19 июля

19 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах ночью значительный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве значительный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса.

18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики рассказали, что до конца лет в Украине ожидается жара и засуха, до конца июля дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов.

Также в июле ожидаются природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики сделали пугающий прогноз погоды.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Карпатах погода в Одессе погода в июле

Местами ударит жара до +32, а западные регионы про...
Умеренная жара и проливные дожди: синоптик дал про...
Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят....
Похолодание до +4, ливни и шквальный ветер. Прогно...
Пираты захватили танкер с шестью украинцами у берегов Нигерии
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, госпитализировали восемь больных
Новости
Простуду и грипп лечить антибиотиками нельзя. Минздрав развенчал популярный миф 19:55
SkyUp отложила старт полетов в девять стран на месяц и сократила программу летней навигации-2020 19:00
Пираты захватили танкер с шестью украинцами у берегов Нигерии 18:30
Из-за хищений при строительстве Подольсько-Воскресенского моста провели массовые обыски 18:00
Мы сделали все, чтобы защитить одесситов от простоя Delfi, - Труханов 17:28
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
В июне из зарплаты Садового вычли 42,3 тысячи гривен 06:45 Документ
Ученые раскрыли тайну захвата Древнего Египта 14:34
Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъяснили, что повлияло на размер доплат 05:30 Инфографика
Коцюбинское включили в Бучанский район Киевской области 14:17
больше новостей
В Украине создали 136 укрупненных районов. Полный список 07:00
Саакашвили некомпетентен в вопросе судебной реформы, — юрист 18:21
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
Рада сократила количество районов почти в четыре раза 13:27
Пенсии украинцев выросли незначительно: в ПФУ разъяснили, что повлияло на размер доплат 05:30 Инфографика
больше новостей
В Одессе начали операцию по подъему затонувшего танкера "Делфи"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok