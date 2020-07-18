В Киеве без осадков, а на западе страны пройдут кратковременные дожди. Прогноз погоды на 19 июля

19 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. В Карпатах ночью значительный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +13…+18 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23 градуса. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве значительный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +24…+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +30…+32 градуса. 18 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса. Ранее Українські Новини сообщали, синоптики рассказали, что до конца лет в Украине ожидается жара и засуха, до конца июля дневная температура воздуха будет держаться на уровне 24-26 градусов. Также в июле ожидаются природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики сделали пугающий прогноз погоды.