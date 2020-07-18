Раннее Порошенко обещал сохранить "статус-кво" для русских, а сейчас против отсрочки ликвидации русских школ

В то время, как на протяжении последних дней под Радой митингует партия Петра Порошенко против отсрочки ликвидации русских школ, ранее он поддерживал русскоязычных и обещал остановить закрытие русскоязычных школ в стране. Об этом сообщает издание "Страна", передают Українські Новини.

В 2005 году, занимая должность секретаря СНБО, Порошенко обещал прекратить этот процесс и создать телеканал для украинских граждан, которые говорят на русском.

Кроме того, он заявлял, что языковую тему раскачивают перед парламентскими выборами в 2006 году.

"Мы будем координировать усилие органов власти для того, чтобы остановить процесс закрытия русских школ, для того, чтобы восстановить группы в высших учебных учреждениях с русским языком обучения", – говорил Порошенко.

Также он заявлял, что "проблема обеспечения конституционных прав граждан общаться на языке, на котором хотят, и учить этому языку своих детей в школах – проблема, в том числе и национальной безопасности государства".

Эти заявления прозвучали и после инаугурации президента Виктора Ющенко, в чьей команде состоял Порошенко.

"Оранжевой" команде в то время было нужно опровергнуть тезисы оппонентов (Партия регионов, коммунисты) о том, что новая власть намерена ущемлять русский язык. Это было тем более важно, что через год предстояли парламентские выборы, на которых Партия регионов впоследствии заняла первое место и сформировала коалицию", – сообщает издание.

Но сегодня Порошенко заявляет, что вопрос национальной безопасности – это наоборот, искоренение русских школ.

Защищал русскоязычных в предвыборной гонке

Перед выборами в 2014 году, в своей предвыборной программе, Порошенко защищал русский язык и обещал не сужать область применения.

"Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным в целях обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе", – говорилось в предвыборной программе.

Кроме того, перед выборами он часто выступал на русском.

"Правда, став президентом, Порошенко сделался самым ярым поборником украинизации в истории Украины – и под занавес своего правления подписал закон о защите украинского языка, который вводит его доминирование во всех публичных сферах – от магазинов и ресторанов до школ, книг и СМИ", – говорится в сообщении.

Видимо, Порошенко защищал русскоязычных, чтобы собрать голоса на выборах на юго-востоке страны.

В тоже время, сам Порошенко в быту, семье общается только по-русски. Об этом говорил его сын Миша. "Конечно, в идеале было бы разговаривать по украински, но я говорю по русски", – говорится в сообщении.

Также Порошенко общался на русском, когда пришел разбираться в ГПУ из-за сообщения о подозрении. Но в зале он выступал на украинском.

Ранее Українські Новини сообщали, в Раде зарегистрировали законопроект №2362, который предлагает продолжить обучение в школах на русском языке до сентября 2023 года.

В то же время фракция "Слуга народа" просит Раду проголосовать за закон №2362 о возврате обучения в школах на русском.