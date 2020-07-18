В Украине появился смартфон, поддерживающий 5G

В то время как 4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины, представительство одного из крупнейших производителей смартфонов в Китае vivo в Украине презентовало 17 июля свои новые смартфоны vivo X50 и vivo X50 Pro, которые поддерживают работу 5G-сети.

Об этом сообщил президент компании Макс Лоу в ходе презентации, передают Українські Новини.

"Сегодня серия Х - первая серия, которая выходит на мировой рынок, и я с гордостью сообщаю, что Украина - одна из первых", - сказал он.

В пресс-службе компании отметили, что данные смартфоны являются первыми на украинском рынке, которые поддерживают работу 5G.

Также гаджеты снабжены 4 камерами на задней панеле и фронтальной камерой, аккамулятором более 4000 мА и процессором Qualcomm Snapdragon 765G.

Отмечается, что основная камера Х50 Pro оснащена системой гиперстабилизации, что позволяет пользователям делать четкие фото и видео во время движения.

На данный момент смартфоны доступны к покупке в сетях магазинов по продаже техники.

Как сообщали Українські Новини, петиция, утверждающая, что технология 5G опасна для здоровья, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Ранее заявлялось, что китайский бренд тестирует 5G в Украине.