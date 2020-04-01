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  • Комаровский объяснил, почему ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса
01 апреля 2020, среда, 00:02 134
Медицина 2020-04-01T00:06:53+03:00
Українські Новини
Комаровский объяснил, почему ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса

Комаровский объяснил, почему ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса

Ярина Вацяк
Коронавирус, антибиотики, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса, лечение коронавируса, советы при коронавирусе, советы Комаровского

Детский врач и телеведущий доктор Евгений Комаровский, который ранее посоветовал, какие продукты можно есть, если заболели коронавирусом, рассказал, что антибиотики для профилактики коронавируса могут только навредить.

Об этом Комаровский рассказал в своем видеоблоге.

"Всемирная организация здравоохранения всю жизнь, все ученые говорят, что профилактическая терапия антибиотиками не срабатывает. От того, что вы назначаете антибиотики до того, как возникла пневмония вы не можете пневмонию предотвратить. Более того, куча ученых всю жизнь доказывала нам, всем врачам мира, что профилактическая антибиотикотерапия увеличивает риск развития усложнений", - сказал он.

Комаровский также напомнил, что на вирусы антибиотики не действуют

"Вдруг куча народа с приходом коронавируса начала рассказывать нам, что надо чуть ли не при первом чихе назначать антибиотики. Это полностью противоречит всем канонам медицины. Пака нет ни одного исследование, которое говорит, что надо с первого дня коронавирса назначать антибиотики. Более того, с максимально возможной вероятностью это неправильно. Это увеличивает вероятность усложнений. если нарушена вентиляция легких, если есть дыхательная недостаточность, если сниженные иммунные силы, то всегда есть риск, что пневмония разобьётся только той бактерией, которая устойчива к тому антибиотику, который вы назначили. Тогда надо назначать более тяжелые препараты уже в условиях стационара", - рассказал доктор.

Напомним, ранее Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса.

Также Комаровский назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Кроме того Комаровский считает, что карантин в Украине закончится нескоро.

     

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