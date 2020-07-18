Что грозит должникам, если не платить за воду

Пока в Украине был карантин, киевляне стали меньше платить за водоснабжение и водоотведение. Это касается как физических, так и юридических лиц. Об этом рассказала пресс-служба "Киевводоканала".

Сейчас уровень оплаты за услуги выглядит так:

в феврале 2020 - 95%, в т.ч. населения - 95%;

в марте 2020 - 92%, в т.ч. населения - 84%;

в апреле 2020 - 87%, в т.ч. населения - 89%;

в мае 2020 - 92%, в т.ч. населения - 95%;

в июне 2020 - 96%, в т.ч. населения - 94%.

Злостных неплательщиков, которые систематически не платят за услуги, в Киеве около 50 тысяч. Это владельцы лицевых счетов, которые не платят на протяжении последних 2-5 лет. Это всего 5% от общего количества потребителей, но суммарно они задолжали "Киевводоканалу" 440 млн грн. Еще 4% потребителей имеют долги, накопленные за 1-2 года, на общую сумму 47 млн ​​грн. А общая задолженность составляет около 700 млн грн.

В "Киевводоканал" всегда готов реструктуризировать долги, если клиент готов сотрудничать. Это позволит разбить долг на посильные ежемесячные платежи на определенный срок. Для этого нужно обратиться в любой Центр обслуживания потребителей "Киевводоканала".

Чтобы стимулировать потребителей вовремя оплачивать счета, "Киевводоканал" применяет следующие мероприятия:

рассылает СМС-сообщение о необходимости уплаты существующей задолженности,

посылает должникам предупреждения с просьбой погасить долг или заключить договор реструктуризации,

в жилых домах с большим процентом задолженности на досках объявлений размещает списки квартир, которые имеют задолженность,

при проведении контрольного снятия показаний сообщает должникам о необходимости погашения задолженности,

во время личного приема в центрах обслуживания потребителей проводит работу с потребителями по заключению договоров реструктуризации.

Для взыскания долгов, об уплате которых не удается договориться указанными выше способами, предприятие может обращаться в суд.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем.

Заместитель коммерческого директора коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Юлия Петрик сообщает, что киевляне могут связаться с центром для получения консультаций касательно предоставления жилищно-коммунальных услуг с помощью Messenger (Facebook), Skype и горячей линии.