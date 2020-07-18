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18 июля 2020, суббота, 07:07 125 Инфографика
Экономика 2020-07-18T07:07:01+03:00
Українські Новини
Что грозит должникам, если не платить за воду

Что грозит должникам, если не платить за воду

Кира Молчанова
Киев, Вода, Водоснабжение, Киевводоканал, Коммунальные услуги
Кран, вода, водоснабжение . Фото nimoo.tistory.com
Кран, вода, водоснабжение . Фото nimoo.tistory.com

Пока в Украине был карантин, киевляне стали меньше платить за водоснабжение и водоотведение. Это касается как физических, так и юридических лиц. Об этом рассказала пресс-служба "Киевводоканала".

Сейчас уровень оплаты за услуги выглядит так:

  • в феврале 2020 - 95%, в т.ч. населения - 95%;
  • в марте 2020 - 92%, в т.ч. населения - 84%;
  • в апреле 2020 - 87%, в т.ч. населения - 89%;
  • в мае 2020 - 92%, в т.ч. населения - 95%;
  • в июне 2020 - 96%, в т.ч. населения - 94%.

Злостных неплательщиков, которые систематически не платят за услуги, в Киеве около 50 тысяч. Это владельцы лицевых счетов, которые не платят на протяжении последних 2-5 лет. Это всего 5% от общего количества потребителей, но суммарно они задолжали "Киевводоканалу" 440 млн грн. Еще 4% потребителей имеют долги, накопленные за 1-2 года, на общую сумму 47 млн ​​грн. А общая задолженность составляет около 700 млн грн.

В "Киевводоканал" всегда готов реструктуризировать долги, если клиент готов сотрудничать. Это позволит разбить долг на посильные ежемесячные платежи на определенный срок. Для этого нужно обратиться в любой Центр обслуживания потребителей "Киевводоканала".

Чтобы стимулировать потребителей вовремя оплачивать счета, "Киевводоканал" применяет следующие мероприятия:

  • рассылает СМС-сообщение о необходимости уплаты существующей задолженности,
  • посылает должникам предупреждения с просьбой погасить долг или заключить договор реструктуризации,
  • в жилых домах с большим процентом задолженности на досках объявлений размещает списки квартир, которые имеют задолженность,
  • при проведении контрольного снятия показаний сообщает должникам о необходимости погашения задолженности,
  • во время личного приема в центрах обслуживания потребителей проводит работу с потребителями по заключению договоров реструктуризации.

Для взыскания долгов, об уплате которых не удается договориться указанными выше способами, предприятие может обращаться в суд.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем.

Заместитель коммерческого директора коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Юлия Петрик сообщает, что киевляне могут связаться с центром для получения консультаций касательно предоставления жилищно-коммунальных услуг с помощью Messenger (Facebook), Skype и горячей линии.

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