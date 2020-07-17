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17 июля 2020, пятница, 18:17 31
Верховная Рада и партии 2020-07-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
Затеянное властью перекраивание районов вызовет хаос на местах, – Бойко

Затеянное властью перекраивание районов вызовет хаос на местах, – Бойко

Петр Стуженко
Админреформа, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя постановление о создании и ликвидации районов, проголосованное Верховной Радой в пятницу, 17 июля, заявил, что непродуманной административной реформой власть только усложнит и без того нелегкую жизнь людей на местах.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ .

"Власть решила укрупнить районы директивно и демонстративно, не обращая внимание на мнение людей на местах. Причем их даже не волнует, что таким перекраиванием они нарушают нормативные документы Кабмина, где четко сказано: центр района - это его самый большой город", - отметил народный депутат.

По словам Бойко, кроме того, что эта реформа вызовет хаос на местах, особо сильно она ударит по пенсионерам. "Например, на Житомирщине создали Житомирский район. Расстояние от села Пирожки до центра района – 150 км. Дорог нет. Само собой, что люди там вышли на улицу с вопросом, как им теперь добраться до центра района? Само собой, их вопрос остался без ответа – власть такие "мелочи" неинтересны. Такая же история в Буче и Броварах", - отметил он.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет обращаться в суды и опротестовывать законы, которые позволяют чиновникам в ручном режиме, без учета мнения граждан создавать и уничтожать объединенные территориальные общины (ОТО) и перекраивать границы районов.

"Мы этого не позволим. Ломать районы, не завершив создание ОТО и не спросив мнение людей на местных референдумах, – это преступление. Поэтому мы будем в судах отстаивать права людей", - резюмировал Юрий Бойко.

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