Затіяне владою перекроювання районів викличе хаос на місцях, – Бойко

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи постанову про створення та ліквідацію районів, яку проголосувала Верховна Рада в п'ятницю, 17 липня, заявив, що непродуманої адміністративною реформою влада лише ускладнить й без того нелегке життя людей на місцях.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ .

"Влада вирішила збільшити райони директивно і демонстративно, не звертаючи увагу на думку людей на місцях. Причому їх навіть не хвилює, що таким змішуванням вони порушують нормативні документи Кабміну, де чітко сказано: центр району - це його найбільше місто", – зазначив народний депутат.

За словами Бойка, крім того, що ця реформа викличе хаос на місцях, особливо гостро вона вдарить по пенсіонерах. "Наприклад, на Житомирщині створили Житомирський район. Відстань від села Пиріжки до центру району – 150 км. Доріг немає. Зрозуміло, що люди там вийшли на вулицю з питанням, як їм тепер дістатися до центру району? Зрозуміло, що їхнє питання залишилося без відповіді - владі такі "дрібниці" нецікаві. Така ж історія у Бучі та Броварах", - зазначив він.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" звертатиметься до судів і опротестовуватиме закони, які дозволяють чиновникам в ручному режимі, без урахування думки громадян створювати і знищувати об'єднані територіальні громади (ОТГ) та перекроювати межі районів.

"Ми цього не дозволимо. Ламати райони, не завершивши створення ОТГ і не запитавши думку людей на місцевих референдумах, - це злочин. Тому ми будемо в судах відстоювати права людей", - резюмував Юрій Бойко.