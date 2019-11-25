Виновен, но не наказан: суд закрыл дело Розенблата

Печерский районный суд Киева признал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады Борислава Розенблата виновным в конфликте интересов при направлении депутатского обращения в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что суд рассмотрел протокол Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о совершении Розеблатом административного правонврушения по ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.

Суд пришел к выводу, что экс-депутат умышленно направил в феврале 2018 года в НАПК депутатское обращение о проведении полной проверки деклараций одного из правоохранителей, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года и проинформирован о подозрении.

Однако ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания дело об административном правонарушении судом закрыто.

Соответствующее постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано экс-депутатом.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале НАПК вызывало Розенблата для дачи пояснений о конфликте интересов.