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25 ноября 2019, понедельник, 13:01 965
Судебная власть 2019-11-25T13:05:29+02:00
Українські Новини
Виновен, но не наказан: суд закрыл дело Розенблата

Виновен, но не наказан: суд закрыл дело Розенблата

Суд, Конфликт, Борислав Розенблат
Борислав Розенблат
Борислав Розенблат

Печерский районный суд Киева признал бывшего внефракционного депутата Верховной Рады Борислава Розенблата виновным в конфликте интересов при направлении депутатского обращения в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что суд рассмотрел протокол Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о совершении Розеблатом административного правонврушения по ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов) Кодекса об административных правонарушениях.

Суд пришел к выводу, что экс-депутат умышленно направил в феврале 2018 года в НАПК депутатское обращение о проведении полной проверки деклараций одного из правоохранителей, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года и проинформирован о подозрении.

Однако ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания дело об административном правонарушении судом закрыто.

Соответствующее постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано экс-депутатом.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале НАПК вызывало Розенблата для дачи пояснений о конфликте интересов.

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