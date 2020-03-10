Экс-депутату Рады Розенблату отказали во взыскании с государства 100 млн гривен компенсации морального ущерба

Печерский районный суд Киева отказал бывшему внефракционному депутату Верховной Рады Бориславу Розенблату в удовлетворении иска о взыскании с Национального антикоррупционного бюро, Офиса генерального прокурора и Государственной казначейской службы 100 млн гривен в качестве возмещения морального ущерба, причиненного якобы незаконными действиями органов досудебного следствия и прокуратуры.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в июле 2019 года Розенблат обратился в суд с иском к НАБУ, Офису генпрокурора и Госказначейству, в котором просил взыскать в его пользу 100 млн гривен в качестве возмещения морального ущерба из-за обысков, а также обнародования видеоматериалов с розыскными действиями в СМИ.

Исковые требования обосновывались тем, что 7 июля 2017 года состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы, на котором рассматривались внесенные 21 июня 2017 года тогдашним генеральным прокурором Юрием Луценко представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Розенблата.

В представлениях отмечалось, что досудебным расследованием установлено, что Розенблат в период со 2 октября 2016 года по 19 июня 2017 года совершил уголовное преступление в сфере служебной деятельности.

Согласно иску, во время заседания комитета транслировались на всю страну в прямых эфирах телевизионных каналов нарезанные фрагменты видеоматериалов с участием истца, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных действий и негласных следственных действий.

Также указанные видеоматериалы были распространены в сети Интернет, в частности на сайте видеохостинговой компании Youtube.

Помимо этого, в иске указывается, что на официальном сайте Национального антикоррупционное бюро был размещен ряд аудио- и видеоматериалов, которые были направлены на убеждение общества в виновности истца.

В дальнейшем опубликованные НАБУ сообщения были распространены в СМИ, что еще больше приводило к убеждению общества в виновности истца, причинившее непоправимый вред как лично истцу так и родным и близким.

Далее Розенблат отмечает, что решением Окружного административного суда Киева от 20 сентября 2018 года административный иск к НАБУ и Генпрокуратуре о признании действий противоправными был удовлетворен, и действия детективов были признаны противоправными.

По мнению истца, с момента совершения незаконных действий ему был нанесен значительный непоправимый моральный ущерб, который заключался в душевных страданиях, нравственных переживаниях, нарушении нормальных жизненных связей из-за невозможности продолжения нормальной общественной жизни и других негативных явлениях.

Моральный ущерб от своих душевных переживаний истец оценил в 100 млн гривен.

Ответчик в лице Генпрокуратуры, в свою очередь, подала отзыв на иск, в котором отметила, что Розенблат не имеет права на возмещение ущерб, учитывая, в частности, то, что оперативно-розыскные дела в его отношении не заводились и не велись, оперативно-розыскные мероприятия в его отношении также не осуществлялись.

Таким образом, суд принял решение оставить иск Розенблата о возмещении имущественного и морального ущерба, причиненного незаконными решениями и действиями органов досудебного следствия и прокуратуры, без удовлетворения.

Как сообщали Українськi Новини,в январе 2019 года НАБУ закрыло дело против помощника и охранника Розенблата, обвиняемого во взяточничестве.

В октябре 2018 года НАБУ и САП вручили Полякову и Розенблату обвинительные акты во взяточничестве.

После задержания, в июне 2017 года, помощник и охранник Розенблата согласились заключить сделку со следствием.