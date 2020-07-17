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17 июля 2020, пятница, 21:00 1011
Общество 2020-07-17T21:00:01+03:00
Українські Новини
Местами ударит жара до +32, а западные регионы продолжат заливать ливни. Прогноз погоды на 18 июля

Местами ударит жара до +32, а западные регионы продолжат заливать ливни. Прогноз погоды на 18 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

18 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем умеренный, местами сильный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.

17 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. 

Тем временем, Украину ждут природные катаклизмы из-за аномальной жары: синоптики дали пугающий прогноз.

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