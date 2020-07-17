Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных районов

Верховная Рада в пятницу рассмотрит проект постановления № 3650 о создании 136 укрупненных районов.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

В ходе часа вопросов к правительству парламентарии намерены заслушать министра обороны Андрея Тарана о состоянии среды безопасности вокруг Украины и об организации проведения осеннего призыва в Вооруженные силы.

Далее первым в повестке указан законопроект № 3760 и альтернативные №3760-1, 3760-2, 3760-3 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями для рассмотрения в 1-м чтении.

Далее в 1-м чтении парламентарии рассмотрят проект закона № 3807 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в части надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Парламентарии также намерены рассмотреть во 2-м чтении законопроекты № 2398-д об оборонных закупках, № 2412-д о разведке, № 2414-д о деятельности Службы внешней разведки.

Для включения в повестку дня и принятия решения указан законопроект № 3718 об основах молодежной политики и для рассмотрения во 2-м чтении - законопроект № 3355-1 об определении субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Рада обязала кандидатов на местных выборах в населенных пунктах с 10 тыс. избирателей вступать в партии и уменьшила залог для кандидатов в 9 раз.