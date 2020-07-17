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17 июля 2020, пятница, 09:07 854
Верховная Рада и партии 2020-07-17T11:15:04+03:00
Українські Новини
Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных районов

Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных районов

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Районы, Укрупнение районов
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Верховная Рада. Фото из открытых источников

Верховная Рада в пятницу рассмотрит проект постановления № 3650 о создании 136 укрупненных районов.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

В ходе часа вопросов к правительству парламентарии намерены заслушать министра обороны Андрея Тарана о состоянии среды безопасности вокруг Украины и об организации проведения осеннего призыва в Вооруженные силы.

Далее первым в повестке указан законопроект № 3760 и альтернативные №3760-1, 3760-2, 3760-3 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями для рассмотрения в 1-м чтении.

Далее в 1-м чтении парламентарии рассмотрят проект закона № 3807 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в части надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Парламентарии также намерены рассмотреть во 2-м чтении законопроекты № 2398-д об оборонных закупках, № 2412-д о разведке, № 2414-д о деятельности Службы внешней разведки.

Для включения в повестку дня и принятия решения указан законопроект № 3718 об основах молодежной политики и для рассмотрения во 2-м чтении - законопроект № 3355-1 об определении субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Рада обязала кандидатов на местных выборах в населенных пунктах с 10 тыс. избирателей вступать в партии и уменьшила залог для кандидатов в 9 раз.

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