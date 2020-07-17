Врачи обнаружили первый случай передачи коронавируса от матери к ребенку во время беременности

После того, как в США беременная женщина, которая больна коронавирусом, родила здоровую дочь, во Франции врачи впервые зафиксировали случай передачи коронавируса внутриутробно. Об этом сообщает Independent.

Если ранее врачи исключали заражение коронавирусом заражения детей во время беременности, то 23 марта беременная женщина в конце третьего триместра поступила в больницу с высокой температурой и сильным кашлем. У 23-летней девушки обнаружили коронавирус. Через три дня после поступления в больницу, женщине сделали экстренное кесарево сечение, потому что у ребенка были угрожающие симптомы. Новорожденного младенца изолировали и интубировали.

После взятия анализов у ребенка, медики обнаружили у младенца COVID-19. Более подробные анализы показали, что вирус распространился из крови матери в плаценту, где он размножился и вызвал воспаления, а затем - к ребенку.

"Причина, по которой это не было продемонстрировано ранее, заключается в том, что вам нужно много образцов. Вам нужна материнская кровь, кровь новорожденного, пуповинная кровь, плацента, околоплодные воды, и чрезвычайно сложно собрать все эти образцы в условиях пандемии. Подозрения раньше были, но из-за невозможности проверить их они оставались лишь подозрениями, - пояснила Даниэле Де Лука, медицинская директор педиатрии и интенсивной терапии новорожденных в больницы Антуана Беклера в Париже.

Наибольшая концентрация вируса была в плаценте, в которой много таких же уязвимых к коронавирусу рецепторов, как и в легких.

Новорожденный мальчик сначала казался здоровым, но на третий день он стал раздражительным и начал плохо питаться. У него развились мышечные спазмы, из-за которых его голова, шея и спина выгнулись подобно неврологическому симптому, который наблюдается в некоторых случаях менингита.

После МРТ-сканирования врачи обнаружили признаки глиозом, побочного эффекта неврологического повреждения, которое может привести к образованию рубцов в головном мозге. На данный момент ребенок выздоровел, а недавнее сканирование не выявило серьезных проблем.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии от коронавируса умерла беременная медсестра. Ребенок родился здоровым перед смертью.