Те, кто больше всего кричал и кричит о потере независимости НБУ, на самом деле его приватизировали, — Данилишин

Те, кто больше всего кричал и кричит о потере независимости НБУ, на самом деле его приватизировали, — Данилиши

Те, кто больше всего кричал и кричит о потере независимости НБУ – на самом деле его приватизировали. Об этом написал глава совета Национального банка Богдан Данилишин в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В настоящее время те, кто больше всего кричал и кричит о потере независимости НБУ – на самом деле его приватизировали. Это также подтверждение независимости НБУ от государства Украина и полной зависимости от МВФ и мировых финансовых организаций", - сказал он.

Он отметил, что международным партнерам Украины пора не только говорить о независимости НБУ, а реально, если это действительно партнеры, включаться в развитие украинской экономики.

"Реальная цена этой помощи - прямые иностранные инвестиции - 1,7% ВВП - это один из самых низких показателей в мире. А разговоров о поддержке - на целых 10%", - отметил Данилишин.

По его словам, Нацбанк за последние 6 лет стал действительно независимым от государства, но достаточно зависимым от отдельных лиц и международных структур.

"Поэтому утверждение международных организаций о независимости НБУ - просто блеф", - отметил Данилишин.

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