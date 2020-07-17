В США провели вторую за неделю казнь на федеральном уровне

После 17-летнего перерыва в США в течение недели казнили уже второго осужденного по приговору федерального суда. Осужденному 68-летнему Уэсли Пурки вкололи инъекцию яда и объявили мертвым в четверг, 16 июля, в тюрьме в штате Индиана.

Об этом пишет DW со ссылкой на dpa.



Верховный суд США за несколько часов до этого пятью голосами против четырех разрешил эту казнь.



В начале 2004 года Пурки приговорили к смертной казни за похищение 16 летней девушки. В суде установлено, что обвиняемый похитил ее, несколько раз изнасиловал в своем подвале, а потом убил, разрезал тело жертвы на части, сжег их, после чего выбросил останки.



Кроме того, другой суд признал, что Пурки забил до смерти молотком 80-летнего больного полиомиелитом.

Казнь приговоренного должна была состояться еще накануне, но ее отложили из-за решения суда, который приказал сначала провести медицинский осмотр Уэсли Пурки.



Адвокаты 68-летнего осужденного утверждали, что их подзащитный страдает болезнью Альцгеймера и деменцией, и не понимает, почему его казнят. Впрочем, решение Верховного суда позволило провести казнь.

Как сообщали Українські Новини, в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков.

Также в Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления.