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17 июля 2020, пятница, 08:41 788
Америка 2020-07-17T08:41:14+03:00
Українські Новини
В США провели вторую за неделю казнь на федеральном уровне

В США провели вторую за неделю казнь на федеральном уровне

Валерия Драгомирова
США, Смертная казнь, Казнь
Тюрьма. Фото: pixabay
Тюрьма. Фото: pixabay

После 17-летнего перерыва в США в течение недели казнили уже второго осужденного по приговору федерального суда. Осужденному 68-летнему Уэсли Пурки вкололи инъекцию яда и объявили мертвым в четверг, 16 июля, в тюрьме в штате Индиана.

Об этом пишет DW со ссылкой на dpa.

Верховный суд США за несколько часов до этого пятью голосами против четырех разрешил эту казнь.

В начале 2004 года Пурки приговорили к смертной казни за похищение 16 летней девушки. В суде установлено, что обвиняемый похитил ее, несколько раз изнасиловал в своем подвале, а потом убил, разрезал тело жертвы на части, сжег их, после чего выбросил останки.

Кроме того, другой суд признал, что Пурки забил до смерти молотком 80-летнего больного полиомиелитом.

Казнь приговоренного должна была состояться еще накануне, но ее отложили из-за решения суда, который приказал сначала провести медицинский осмотр Уэсли Пурки.

Адвокаты 68-летнего осужденного утверждали, что их подзащитный страдает болезнью Альцгеймера и деменцией, и не понимает, почему его казнят. Впрочем, решение Верховного суда позволило провести казнь.

Как сообщали Українські Новини, в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков. 

Также в Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления. 

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