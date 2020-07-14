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14 июля 2020, вторник, 12:00 1386
Америка 2020-07-14T12:01:15+03:00
Українські Новини
В США впервые за 17 лет проведут смертную казнь на федеральном уровне

В США впервые за 17 лет проведут смертную казнь на федеральном уровне

Елизавета Кесельман
США, Смертная казнь, Преступление, Убийство
Тюрьма. фото: pixabay
Тюрьма. фото: pixabay

После того, как в Соединенных Штатах Америки впервые за 17 лет возобновили смертную казнь на федеральном уровне, приговор впервые приведут в исполнение. Казнить должны 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли, которого признали виновным в убийстве семьи из трех человек в 1996 году. Об этом сообщает ВВС Украина. 

Как отмечается, родственники мужчины требовали отложить смертную казнь, аргументируя это тем, что во время посещения тюрьмы, где будет проводиться процедура, они могут заразиться коронавирусом.

Однако федеральный апелляционный суд США отказал им в этом требовании. Судья пришел к выводу, что никаких оснований для переноса смертной казни нет. Родственники хотят успеть обжаловать это решение в Верховном суде.

Дэниэл Льюис Ли - один из нескольких преступников, которых планируют казнить в ближайшее время - в течение июля-августа. Всех их признали виновными в преступлениях, связанных, в частности, с убийством детей.

Они станут первыми осужденными, к которым применят смертную казнь на федеральном уровне, за 17 лет.

С 2003 года смертная казнь на федеральном уровне в США фактически не применялась - существовал неофициальный мораторий. При этом на уровне отдельных штатов эта мера наказания могла применяться

Против смертной казни Дэниэла Льюиса Ли выступила и 81-летняя Ирлин Питерсон - именно ее дочь, зять и внучка стали жертвами убийства.

По словам женщины, она хочет не казни, а чтобы преступник всю жизнь отсидел в тюрьме.

"Да, Дэниэл Льюис Ли, разрушил мою жизнь, но я не верю, что его смерть что-то изменит", - заявила госпожа Питерсон.

Сообщается, что смертную казнь применят путем введения осужденным инъекции пентобарбитала. Это препарат, который постепенно замедляет работу организма, в частности нервной системы, и в конце концов приводит к смерти.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Японии казнили иностранца через 16 лет после совершения преступления. 

Кроме того, в Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков. 

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