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16 июля 2020, четверг, 21:47 527
Финансы 2020-07-16T22:15:01+03:00
Українські Новини
Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Рада продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам

Кира Молчанова
Валюта, Кредит, Мораторий, Взыскание долгов
Кредиты Фото: pixabay
Кредиты Фото: pixabay

Верховная Рада продлила действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам до 2022 года.

За принятие в целом законопроекта №3640 проголосовали 349 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

15 июля финансовый комитет поддержал законопроект №3640 депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам.

Таким образом действие закона "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" продлили до принятия отдельного документа, который урегулирует не только вопрос реструктуризации задолженности заемщиков по валютным кредитам, но и порядок/особенности обращения взыскания на ипотечное имущество.

Закон вступает в силу со дня опубликования и теряет силу 1 января 2022.

Как сообщали Українські Новини, 28 декабря 2014 года Верховная Рада ввела мораторий на отчуждение предоставленного в качестве обеспечения валютных кредитов имущества.

В середине января 2015 президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду со своими предложениями этот закон. По мнению Президента, этот закон не решает проблему погашения банковских кредитов в иностранной валюте, а лишь откладывает ее решение на неопределенный срок.

На рассмотрении депутатов Верховной Рады находится законопроект №3613, который вводит обязательную реструктуризацию задолженности за комуслуги и ужесточает санкции к должнику. Их фактически приравнивают к неплатильщикам алиментов, лишая права выезда за границу и управление транспортным средством.

Национальный банк призывает население быть осторожными с кредитами "под 0%".

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