Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Президент Владимир Зеленский наградил бывшего главу государства Леонида Кравчука (1991-1994) орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Об этом говорится в указе №27 от 16 июля, передают Українськi Новини.

Он награжден по случаю30-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины за значительный личный вклад в дело создания и построения независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность.

Этим же указом орденом Свободы награжден депутат І, II и IV созывов Верховной Рады Николай Поровский, а посмертно – депутат I, III-VI и VIII созывов Анатолий Матвиенко.

Орденом "За заслуги" I степени награжден Александр Барабаш, орденом "За заслуги" III степени - Мирослав Мотюк (оба - депутаты первого созыва парламента).

Как сообщали Українськi Новини, в ходе торжественного заседания Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Зеленский выразил уверенность в том, что у Украины есть шанс вернуть все свои оккупированные территории исключительно в случае, если и политики, и все остальные граждане будут едиными.

Ранее президент Владимир Зеленский наградил Марию Ефросинину, Ирину Билык и Тину Кароль государственными наградами ко Дню Конституции.

в феврале Президент Владимир Зеленский наградил хореографа Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V cтепени по случаю 90-летия.