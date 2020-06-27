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27 июня 2020, суббота, 20:58 40
Общество 2020-06-27T21:22:18+03:00
Українські Новини
Ко дню Конституции Зеленский наградил орденом Машу Ефросинину, Ирину Билык, Тину Кароль и квнщика Филимонова

Ко дню Конституции Зеленский наградил орденом Машу Ефросинину, Ирину Билык, Тину Кароль и квнщика Филимонова

Кира Молчанова
Интерфакс, орден Ярослава мудрого, Владимир Зеленский, Маша Ефросинина, Александ Мартыненко
Маша Евфросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Евфросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Президент Владимир Зеленский наградил Марию Ефросинину, Ирину Билык и Тину Кароль государственными наградами ко Дню Конституции.

Об этом говорится в указе №254/2020 от 27 июня, передают Українськi Новини.

Данным указом Зеленский по случаю Дня Конституции наградил орденами и почетными званиями ряд общественных деятелей, предпринимателей, артистов, предподавателей, журналистов, деятелей искусства.

В частности, орденом Ярослава Мудрого V степени награжден гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Мартыненко.

Кроме него, ордена Ярослава Мудрого V степени получили гендиректор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцин, артистка балета Елена Филлипьева, председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и, посмертно, бурмистр польского города Александров Куявский Анджей Цесля.

Орденом "За заслуги" III степени была награждена телеведущая Мария Ефросинина. Также Президент наградил госнаградами певиц Ирину Билык, Тину Кароль и одесского квнщика Олега Филимонова.

Также данную награду получили директор Киевского национального академического Молодого театра Андрей Белоус, президент польского Люблина Кшиштоф Жук, председатель правления "Ривнеазота" Михаил Заблуда.

Орденом Ярослава Мудрого III степени был награжден ректор Национального университета "Львовская политехника" Юрий Бобала, орденом Ярослава Мудрого ІV степени - вице-президент Национального олимпийского комитета Валерий Борзов.

Орденом "За заслуги" I степени награждены главный продюсер телевизионной службы новостей канала "1+1" Елена Несмеян (посмертно), ректор Национального университета "Запорожская политехника" Сергей Беликов, юрист, политик и ученый Александр Задорожний (посмертно).

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Президент Владимир Зеленский наградил хореографа Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого V cтепени по случаю 90-летия.

Маша Евфросинина снялась в числе прочих артистов в новогоднем обращении Зеленского.

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