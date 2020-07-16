Жара возвращается, но дожди с грозами не отступят. Прогноз погоды на 17 июля

17 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, только ночью в Черновицкой и Хмельницкой областях без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Житомирской области небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой области небольшой дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.

16 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов, вблизи Одессы +18 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

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