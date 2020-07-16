Маленькие кафешки станут актуальными. Эксперт рассказала, что будет с ресторанным бизнесом в 2020

Директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова прогнозирует рост актуальности малых форматов ресторанного бизнеса в текущем году.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Стрит-фуды, маленькие бары, крохотные кафешки - это будет актуальным не только для экономных инвесторов. Гораздо проще сделать несколько маленьких точек, чем тянуть ресторанную махину на 500-700 кв. м на арендных площадях. Монопродуктовые мелкие форматы - это как раз то, что нужно для быстро меняющего рынка, склонного к самовывозу и доставке. А монопродуктом может быть что угодно - чебуреки, рамены, бургеры, котлеты и яичница", - считает эксперт.

Также среди трендов в ресторанном бизнесе в текущем году Насонова называет развитие доставки, рестораны с азиатской и мексиканской кухней, обустройство окошек для обслуживания клиентов на автомобилях, развитие формата "фуд-холл".

"Кофейни третьей волны, четвертой волны. Как ни назови, а кофе уже научились пить: сидя, на ходу, на велосипеде, в любое время суток. И это маленький формат, не требующий гигантских вложений. Точно пойдет", - прогнозирует она.

Кроме того, Насонова отметила актуальность формата магазина-кафе, поскольку такие заведения смогут работать и как магазин, и как ресторанный объект в зависимости от ситуации с ограничениями, и формата загородного комплекса с бассейном.

В то же время эксперт прогнозирует потерю актуальности кафе при бизнес-центрах, детских кафе, больших ресторанов с непонятной концепцией.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля Киевская городская государственная администрация (КГГА) разрешила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам работать после 22:00.

Насонова заявляет, что рестораторы не могут планировать свой бизнес в условиях меняющихся ограничений.