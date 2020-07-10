Приобрести киевскую гостиницу "Днепр" может Пэрис Хилтон, – СМИ

Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе киевской гостиницы "Днепр", который назначен на 15 июля. Таким образом "Днепр" может стать частью новой гостиничной сети американской актрисы.

Информация об этом попала в американские СМИ, о чем упомянул блогер Сергей Наумович на своей странице в социальной сети Facebook.

Судя по прикрепленной фотографии газеты, сведения об интересе Пэрис Хилтон к гостинице "Днепр" стали известны от пожелавших сохранить инкогнито представителей ее юридической команды.

Ранее Пэрис Хилтон уже изучала гостиничные комплексы в Украине в качестве потенциальных инвестиционных объектов. В прошлом году слухи связывали Пэрис Хилтон с покупкой гостиничного комплекса в Закарпатье. О нем Хилтон узнала весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Гостиница "Днепр" была передана в управление Фонда государственного имущества Украины в конце 2019 года. Стартовая цена гостиницы составляет 80 млн гривен. Ранее сообщалось, что к гостинице "Днепр" проявили интерес более 30 инвесторов.