подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 14:15 1083
Недвижимость 2020-07-10T15:00:03+03:00
Українські Новини
Приобрести киевскую гостиницу "Днепр" может Пэрис Хилтон, – СМИ

Приобрести киевскую гостиницу "Днепр" может Пэрис Хилтон, – СМИ

Петр Стуженко
Приватизация, Пэрис Хилтон, Гостиница Днепр
Пэрис Хилтон. Фото из открытых источников
Пэрис Хилтон. Фото из открытых источников

Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе киевской гостиницы "Днепр", который назначен на 15 июля. Таким образом "Днепр" может стать частью новой гостиничной сети американской актрисы.

Информация об этом попала в американские СМИ, о чем упомянул блогер Сергей Наумович на своей странице в социальной сети Facebook.

Судя по прикрепленной фотографии газеты, сведения об интересе Пэрис Хилтон к гостинице "Днепр" стали известны от пожелавших сохранить инкогнито представителей ее юридической команды.

Ранее Пэрис Хилтон уже изучала гостиничные комплексы в Украине в качестве потенциальных инвестиционных объектов. В прошлом году слухи связывали Пэрис Хилтон с покупкой гостиничного комплекса в Закарпатье. О нем Хилтон узнала весной 2018 года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Гостиница "Днепр" была передана в управление Фонда государственного имущества Украины в конце 2019 года. Стартовая цена гостиницы составляет 80 млн гривен. Ранее сообщалось, что к гостинице "Днепр" проявили интерес более 30 инвесторов.

Больше новостей о: Приватизация Пэрис Хилтон Гостиница Днепр

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
После стремительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках падает 14:50
В августе "Укрзализныця" готова полноценно восстановить пассажирское сообщение. Какие условия 14:48
Я достаточно независим, чтобы говорить правду, - Пальчевский 14:37
Ровно может оказаться на грани экокатастрофы из-за кризиса на заводе по производству минудобрений 14:26
В пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствует нормам. Где запрещается купаться 14:22
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok