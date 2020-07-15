Зеленский предлагает Раде назначить Шевченко главой НБУ

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Национального банка, в то время, как после отсавки Смолия обязанности главы НБУ выполняет Екатерина Рожкова.

Об этом свидетельствует проект постановления №3387, зарегистрированный в Раде в среду, 15 июля, передают Українськi Новини.

Кирилл Шевченко родился в 1972 году.

Окончил Харьковский государственный экономический университет по специальности экономист.

Работал экономистом сектора вкладных операций, экономистом кредитного отдела, и.о. начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов Закрытого акционерного общества "Украинский Кредитный Банк".

До сентября 1995 года был ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

До декабря 2006 года работал начальником отдела нормативов, заместителем начальника управления активно-пассивных операций, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления банка "Финансы и Кредит".

До мая 2009 был председателем правления Государственного ипотечного учреждения.

С мая по сентябрь 2009 был советником премьер-министра.

С сентября 2009 по апрель 2010 года был первым заместителем председателя правления "Укргазбанка".

С апреля по декабрь 2011 года занимал должность председателя правления АО "Украинская Стратегическая Группа".

Также с февраля по апрель 2012 года был председателем правления АО "СКПД".

С мая 2012 по август 2014 года был советником секретариата председателя ПАО "Государственный сберегательный банк "Украина".

С 28 мая 2015 года Кирилл Шевченко по результатам открытого конкурса избран председателем правления "Укргазбанка".

Как сообщали Українські Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы НБУ.

Смолий был назначен на данную должность 15 марта 2018 года.

Бывший Президент Петр Порошенко считает, что увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка инициировано бизнесменом Игорем Коломойским.