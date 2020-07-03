Порошенко считает увольнение Смолия инициированным Коломойским

Бывший Президент Петр Порошенко считает, что увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка инициировано бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом он заявил во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, передают Українські Новини.

"Давление, которое произошло, это не давление - а травля, которая организована господином Коломойским и его фракциями и группами, которые находятся в этой Раде, а зачем тогда они делают это (увольняют Смолия)?" - сказал Порошенко.

Он также заявил, что данным решением власть большинства пытается обмануть международных партнеров, сначала приняв законопроекты для получения траншей от Международного валютного фонда (МВФ), а в дальнейшем уволив главу Нацбанка.

Порошенко поблагодарил команду Смолия, которая, по его мнению, очень эффективно работала.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий не указал конкретных фактов и инициаторов послужившего его отставке политического давления.