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03 июля 2020, пятница, 17:24 92
Экономика 2020-07-03T18:30:04+03:00
Українські Новини
Порошенко считает увольнение Смолия инициированным Коломойским

Порошенко считает увольнение Смолия инициированным Коломойским

Кира Молчанова
НБУ, Яков Смолий, Петр Порошенко, отставка Смолия
Гонтарева и Смолий. Фото: facebook Yan Dobronosov
Гонтарева и Смолий. Фото: facebook Yan Dobronosov

Бывший Президент Петр Порошенко считает, что увольнение Якова Смолия с должности главы Национального банка инициировано бизнесменом Игорем Коломойским.

Об этом он заявил во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, передают Українські Новини.

"Давление, которое произошло, это не давление - а травля, которая организована господином Коломойским и его фракциями и группами, которые находятся в этой Раде, а зачем тогда они делают это (увольняют Смолия)?" - сказал Порошенко.

Он также заявил, что данным решением власть большинства пытается обмануть международных партнеров, сначала приняв законопроекты для получения траншей от Международного валютного фонда (МВФ), а в дальнейшем уволив главу Нацбанка.

Порошенко поблагодарил команду Смолия, которая, по его мнению, очень эффективно работала.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка.

Смолий не указал конкретных фактов и инициаторов послужившего его отставке политического давления.

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