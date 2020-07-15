Бельгия не будет смягчать карантин в ближайшее время

Бельгия, котора начала смягчать карантин 4 мая, приняла решение отложить дальнейшее смягчение правил проведения общественных собраний. Причиной тому является новая вспышка коронавируса за последнее время. Об этом сообщает Reuters.

В частности, премьер-министр Софи Уилмс заявила, что уровень распространения коронавируса снова превысил 1, что указывает на распространение вируса в стране в геометрической прогрессии.

"Это означает, что эпидемия усугубляется, набирает силу, даже если сейчас она еще ограничена", - заявила она.

Премьер заявила, что не может исключить повторного введения карантина в наиболее пострадавших районах.

Она также сказала, что по-прежнему действуют правила проведения мероприятий, в частности, ограничивающие людей встречать не более 15 друзей в неделю, отмечая, что уровень заражения был самым высоким среди молодежи.

Ежедневное среднее число новых случаев за последние семь дней составило 96, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе.

Общее число случаев смерти, о которых сообщил национальный институт общественного здравоохранения, составил в среду 9788.

Как сообщали Українські Новини, Бельгия заявила, что не будет открывать границы с третьими странами в ближайшее время.