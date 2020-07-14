В Киевской области уменьшается количество новых случаев заболевания COVID-19. Где больше всего заболевших

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 13 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 22 человека до 3 090.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 14 июля 2020 года на 10:00 официально подтверждено 3 090 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 259 детей и у 530 медицинских работников. Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 58 больных с подтвержденным COVID-19", - сказано в нем.

За сутки подтверждено 22 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у двух детей.

Из заболевших за минувшие сутки 1 человек госпитализирован, а остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За отчетные сутки были выписаны 85 человек, в том числе 7 детей.

Сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 за последние сутки не было.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 6 508 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 35 сообщений.

Установлено медицинское наблюдение за 11 241 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 42 человека до 3 068, умерших - на 1 до 58.

При этом в Киеве Количество заболевших коронавирусом 13 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 6350.