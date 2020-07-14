Рада в четверг рассмотрит назначение главы НБУ, вице-премьера по промышленности и председателя АМКУ, - Арахамия

Рада в четверг рассмотрит назначение главы НБУ, вице-премьера по промышленности и председателя АМКУ, - Арахами

Верховная Рада рассмотрит 16 июля вопросы назначения главы Национального банка, вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности и председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), в то время, как "Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-премьера по промышленности и главы АМКУ.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Кадровые вопросы мы планируем сделать в четверг и там будут все фамилии, которые вы знаете (кандидатура бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьера по промышленности и Ольги Пищанской - на председателя АМКУ), кроме главы Нацбанка", - сказал он.

Он отметил, что конкретный кандидат на главу НБУ пока что не определен самой фракцией.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Также 3 июля Верховная Рада уволила председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.