подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 03:38 12
Верховная Рада и партии 2020-07-14T20:45:11+03:00
Українські Новини
Рада в четверг рассмотрит назначение главы НБУ, вице-премьера по промышленности и председателя АМКУ, - Арахами

Рада в четверг рассмотрит назначение главы НБУ, вице-премьера по промышленности и председателя АМКУ, - Арахамия

Елена Новикова
Назначение на должность, Давид Арахамия, Глава НБУ, Председатель АМКУ, Вице-премьер по промышленности
Давид Арахамия
Давид Арахамия

Верховная Рада рассмотрит 16 июля вопросы назначения главы Национального банка, вице-премьер-министра - министра стратегических отраслей промышленности и председателя Антимонопольного комитета (АМКУ), в то время, как "Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-премьера по промышленности и главы АМКУ.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Кадровые вопросы мы планируем сделать в четверг и там будут все фамилии, которые вы знаете (кандидатура бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского на должность вице-премьера по промышленности и Ольги Пищанской - на председателя АМКУ), кроме главы Нацбанка", - сказал он.

Он отметил, что конкретный кандидат на главу НБУ пока что не определен самой фракцией.

Как сообщали Українськi Новини, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Также 3 июля Верховная Рада уволила председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Больше новостей о: Назначение на должность Давид Арахамия Глава НБУ Председатель АМКУ Вице-премьер по промышленности

Бывшего директора департамента Минэкономики Яровую...
Рада рассмотрит постановления об отмене результато...
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Кругли...
"Слуга народа" выбрала кандидатов на посты вице-пр...
Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Новости
Во Львове ослабили карантин: разрешили возобновить работу детских садов и отелей 20:32
"Электротяжмаш" видит большие перспективы партнерства с "Турбоатомом", — Бусько 20:10
Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море 20:05
В Одессе резко поднялась заболеваемость кишечными инфекциями 19:27
Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось 19:06
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok