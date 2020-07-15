В Чехии снова столкнулись два поезда: есть погибшие

В Чехии, где неделю назад произошло столкновение двух поездов, 14 июля, около 21:30 произошло столкновение пассажирского и грузовых поездов, в ходе которого есть жертвы. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Aktualne.

Как передает ведомство, столкновение произошло недалеко от города Чески Брод под Прагой. Как рассказали пожарные, пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути.

В пассажирском поезде, следовавшем из Праги в Речаны-над-Лабем, находилось от 100 до 120 человек. Поезд с пассажирами сошел с рельсов после удара.

Два тяжело раненых пациента были доставлены вертолетами в больницы. Водитель пассажирского поезда погиб.

По данным спасателей, 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир – легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних. В то же время железнодорожная инспекция говорит о 23 пострадавших.

Причина аварии пока не установлена. По предварительной информации, это не был технический сбой. Вероятно, водитель пассажирского поезда пропустил сигнал остановки.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 14 июля, в Польше разбился легкомоторный самолет.