В СБУ рассказали о популярных мошеннических схемах по выманиванию денег у граждан

Служба безопасности Украины пресекла деятельность 25 нелегальных call-центров, которые выманивали деньги у граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В течение 2019-2020 годов Служба безопасности Украины прекратила деятельность 25 нелегальных call-центров с оборотом в десятки миллионов гривен, которые принимали участие в мошеннических схемах по выманиванию у граждан денег в интернете", - сказано в нем.

Отмечается, что объемы такого мошенничества растут одновременно с распространением электронной коммерции, довольно часто call-центры являются одними из цепочек преступного механизма.

Благодаря действиям правоохранителей за этот период было проведено 45 обысков у организаторов сделок, изъято более 600 единиц оборудования, 14 лицам объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений.

Например, в июне 2020 года была разоблачена организованная преступная группировка в Кривом Роге.

Его участники выманивали у граждан персональные данные, инициировали якобы "восстановление" сим-карт, а затем оформляли от чужого имени онлайн кредиты.

Таким образом мошенники похитили более 1 млн гривен у граждан.

От сделки пострадали более 300 человек.

Четыре человека из группы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

В общем киберспециалисты СБУ отмечают, что наиболее распространенные схемы у мошенников: выманивания у граждан персональных данных или реквизитов банковских карт, втягивание их в псевдоинвестиционные проекты, оформление кредитов на чужое имя, продажа фальсифицированных или отсутствующих товаров.

Указано, что к работе этих фейковых call-центров организаторы привлекают студентов, иностранцев, малоимущих и довольно часто используют мощности российских компаний, находящихся под санкциями в Украине.

"Для комплексного противодействия мошенничеству киберспециалисты СБУ не только проводят общегосударственные спецмероприятия, но и рекомендуют гражданам повышать свою осведомленность в этом вопросе. В частности, рекомендуется не раскрывать персональную информацию и данные банковских карточек и не фиксировать их на сомнительных веб-ресурсах, консультироваться только в call-центрах банков, где вы обслуживаетесь, не участвовать в подозрительных финансовых операциях и проектах", - говорится в сообщении.

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