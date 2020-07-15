Провайдер "Ланет" заявляет о давлении со стороны "1+1 Media"

Провайдер телекоммуникационных услуг компания "Ланет" (Киев) заявляет, что компания "1+1 Media" (Киев) препятствует введению деятельности сети.

Об этом говорится в сообщении на странице сети "Ланет" в Facebook, передают Українські Новини.



"Руководству сети "Ланет" позвонил Андрей Мальчевский – директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы "1+1 Media". В разговоре представитель медиагруппы настаивал на исключении из пакетов телевидения сети "Ланет" перечня телеканалов, сигнал которых доступен на спутнике в незакодированном виде. В перечень таких каналов входят: Солнце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Eко TV, Малятко, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music и другие", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что руководство "1+1 Media" отправило письмо о прекращении сотрудничества с сетью "Ланет" для ускорения решения об исключении каналов из телепакетов; письмо было получено 8 июля (письмо было датировано 23 июня).

Сеть "Ланет" предложила отозвать прекращение действия договора, но руководство "1+1 Media" отклонило такое предложение.



"Прямое давление со стороны "1+1 Media", который пользуется своим положением на рынке, имеет целью нанесение убытков небольшим "нишевым" телеканалам и лишение доступа к аудитории. Сеть "Ланет" сотрудничает с независимыми украинскими вещателями, руководствуясь интересом аудитории к наполнению каналов, тщательно придерживаясь условий сотрудничества, несмотря на размер и масштабы телеканала. Вмешательство "1+1 Media" в хозяйственную деятельность сети недопустимо, а также препятствует отношениям с другими игроками рынка", - говорится в сообщении.



Сеть "Ланет" требует от руководства "1+1 Media" воздержаться от давления на провайдеров и независимых вещателей.



"Ланет" также отмечает, что хочет продолжить вещание телеканалов "1+1", "Солнце" и других на основании подписанных ранее договоров.



Как сообщали Українські Новини, телеканал "1+1" внепланово проверят из-за показа сериал на русском языке.



Ранее в "1+1 медиа" пообещали проверить, действительно ли Марченко владеет долей телеканала.