В "1+1 медиа" пообещали проверить, действительно ли Марченко владеет долей телеканала

"1+1 медиа" проверяет информацию о владении женой председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя", депутата Верховной Рады Виктора Медведчука Оксаной Марченко долей в структуре собственности телеканала "1+1".

Об этом говорится в сообщении на сайте "1+1 медиа", передают Українськi Новини.

"Для 1+1 медиа" эта информация является новой. Сейчас юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала. Официальный комментарий "1+1" медиа появится после проверки информации", - сказано в нём.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что несколько юридических лиц, состоящих в структуре собственности телеканала "1+1", принадлежат Оксане Марченко.

Ресурсы ссылаются на данные, указанные в декларации Виктора Медведчука.

Как сообщали Українськi Новини, Медведчук задекларировал 62 млн гривен доходов и 59 млн расходов, супруга - 262 млн гривен доходов и 1,8 млн евро наличных за 2019 год.

Также Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России.