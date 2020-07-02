Телеканал "1+1" внепланово проверят из-за показа сериал на русском языке

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (логотип "1+1"), который недавно проверяли из-за показа карты Украины без Крыма в выпуске новостей "ТСН", из-за признаков нарушения требований языкового законодательства во время показа сериала "Кухня".

Об этом говорится в сообщении совета, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, в период с 27 по 30 апреля Нацсовет зафиксировал, что телеканал "1+1" демонстрировал сериал "Кухня" (производитель - Россия) на русском языке с украинскими субтитрами, что является признаком нарушения требований абзаца второго части пятой статьи 10 и пункта "а" части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании".

Указывается, что ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" имеет государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов (посерийно) "Кухня" с эксклюзивным правом показа, и согласно этим прокатным удостоверениям языком распространения является украинский.

Национальный совет проверит деятельность телеканала "1+1" на наличие соответствующих нарушений; результаты проверки регулятор рассмотрит на своем заседании и утвердит соответствующее решение.

Как сообщали Українськi Новини, по данным опроса, 40,2% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают нецелесообразным введение квот на украинский язык на радио и телевидении.

Тем временем, Владимир Зеленский на пресс-конференции к первой годовщине его президентства заявил, что выступает за пересмотр квот вещания на украинском языке на телевидении.