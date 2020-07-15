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15 июля 2020, среда, 11:51 443 Видео
Политика 2020-07-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
Вятрович назвал дивизию СС "Галичина" трагедией — украинцев заставляли в ней воевать силой

Вятрович назвал дивизию СС "Галичина" трагедией — украинцев заставляли в ней воевать силой

Валерия Драгомирова
СС Галичина, Владимир Вятрович, Символика СС
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович считает, что украинцев заставляли воевать в составе дивизии СС "Галичина" силой или пропагандой.

Об этом он заявил Telegram-каналу Pavlovsky News.

"Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС "Галичина" - воевал не за украинские интересы, а за немецкие", - сказал Вятрович.

В то же время он утверждает, что символика, которую немцы использовали для обозначения дивизии СС "Галичина", была создана намного раньше – в 14-м веке. А немцы использовали ее, чтобы обмануть украинцев и показать, что они воюют за национальные интересы.

Вятрович считает, что запрещать герб дивизии СС "Галичина", которым является Галицкий лев, бессмысленно.



Как сообщали Українські Новини, нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина"

Суд признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и соответственно не подпадает под действие законодательство о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.




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