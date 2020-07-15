Вятрович назвал дивизию СС "Галичина" трагедией — украинцев заставляли в ней воевать силой

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович считает, что украинцев заставляли воевать в составе дивизии СС "Галичина" силой или пропагандой.

Об этом он заявил Telegram-каналу Pavlovsky News.



"Я убежден, что те, кто воевал в дивизии ваффен-СС "Галичина" - воевал не за украинские интересы, а за немецкие", - сказал Вятрович.

В то же время он утверждает, что символика, которую немцы использовали для обозначения дивизии СС "Галичина", была создана намного раньше – в 14-м веке. А немцы использовали ее, чтобы обмануть украинцев и показать, что они воюют за национальные интересы.



Вятрович считает, что запрещать герб дивизии СС "Галичина", которым является Галицкий лев, бессмысленно.





Как сообщали Українські Новини, нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина".

Суд признал противоправным вывод Института национальной памяти о том, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской и соответственно не подпадает под действие законодательство о запрете символики коммунистических и национал-социалистических режимов.







