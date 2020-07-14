Обострение на Донбассе: ранены 7 украинских бойцов

7 украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил во вторник.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.

Раненные военные были доставлены в медицинские учреждения, им оказана надлежащая медпомощь.

Подчеркивается, что вышеуказанные действия боевиков не остались безнаказанными - военнослужащие из состава Объединенных сил подавили огнем вражескую активность.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля на Донбассе боевики обстреляли жилые дома, были ранены шестеро украинских военных.

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.