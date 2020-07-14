подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 23:58 41
Силовые структуры 2020-07-15T01:30:01+03:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе: ранены 7 украинских бойцов

Обострение на Донбассе: ранены 7 украинских бойцов

Ольга Фандорина
ВСУ, война на Донбассе, ООС, обстрелы на Донбассе
ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

7 украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил во вторник.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 14 июля, в Донецкой области вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шестеро военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.

Раненные военные были доставлены в медицинские учреждения, им оказана надлежащая медпомощь.

Подчеркивается, что вышеуказанные действия боевиков не остались безнаказанными - военнослужащие из состава Объединенных сил подавили огнем вражескую активность.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля на Донбассе боевики обстреляли жилые дома, были ранены шестеро украинских военных.

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Больше новостей о: ВСУ война на Донбассе ООС обстрелы на Донбассе

Зеленский отправил на Донбасс Хомчака из-за обстре...
Обострение на Донбассе. Погибли трое украинских во...
2 военных погибли в зоне ООС в понедельник...
При эвакуации погибшего из зоны ООС погиб военный ...
Верховная Рада упростила работу ФЛП. Что изменилось
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено
Новости
Обострение на Донбассе: ранены 7 украинских бойцов 23:58
До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа" 23:14
Здание "Антонова" передадут Антикоррупционному суду: Зеленский одобрил решение 22:40
Зеленский обсудил с главой МВФ назначение главы НБУ 22:15
В Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия 21:59
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok