Австрия ввела запрет на авиасообщение еще с 10 странами до конца июля

Австрия, которая ранее продлила запрет на авиасообщение с Украиной, до конца июля запретила авиарейсы еще из 10 стран в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в этих странах. Об этом сообщает Wiener Zeitung.

Как передает ведомство, с 16 июля (четверг), Австрия ввела запрет на авиасообщение со всеми Балканскими странами, а также Болгарией, Румынией, Молдовой и Египтом.

В то же время, с 16 июля снимут запрет на авиарейсы из итальянской Ломбардии.

Еще ранее запрет действовал для рейсов из Британии, Португалии, Швеции, Украины, Беларуси, России, Ирана и Китая.

Отмечается, что с этого момента ожидается существенное сокращение рейсов австрийских авиалиний Austrian Airlines.

Впрочем, для отдельных категорий авиарейсов могут быть исключения - если это рейсы "в интересах республики", рейсы для перевозки пациентов, рейсы с гражданами Австрии, которые возвращаются домой, медиками или сезонными работниками, которых пригласили на работу в страну.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений.