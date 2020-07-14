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14 июля 2020, вторник, 14:57 136
Европа 2020-07-14T14:57:40+03:00
Українські Новини
Австрия ввела запрет на авиасообщение еще с 10 странами до конца июля

Австрия ввела запрет на авиасообщение еще с 10 странами до конца июля

Елизавета Кесельман
Австрия, Авиалинии, Авиасообщение, Пересечение границы, открытие границ
самолет, авиаперелеты. Фото: pixabay.com
самолет, авиаперелеты. Фото: pixabay.com

Австрия, которая ранее продлила запрет на авиасообщение с Украиной,  до конца июля запретила авиарейсы еще из 10 стран в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в этих странах. Об этом сообщает Wiener Zeitung.

Как передает ведомство, с 16 июля (четверг), Австрия ввела запрет на авиасообщение со всеми Балканскими странами, а также Болгарией, Румынией, Молдовой и Египтом. 

В то же время, с 16 июля снимут запрет на авиарейсы из итальянской Ломбардии.

Еще ранее запрет действовал для рейсов из Британии, Португалии, Швеции, Украины, Беларуси, России, Ирана и Китая. 

Отмечается, что с этого момента ожидается существенное сокращение рейсов австрийских авиалиний Austrian Airlines.

Впрочем, для отдельных категорий авиарейсов могут быть исключения - если это рейсы "в интересах республики", рейсы для перевозки пациентов, рейсы с гражданами Австрии, которые возвращаются домой, медиками или сезонными работниками, которых пригласили на работу в страну.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений.

 

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