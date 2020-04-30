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30 апреля 2020, четверг, 22:21 18
Медицина 2020-04-30T22:22:31+03:00
Українські Новини
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса

Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса

Валерия Драгомирова
Ученые, Коронавирус, Ремдесивир
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир доказывают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет BBC Украина

Исследования продолжаются, пока подведены лишь предварительные итоги. Но они оказались достаточно убедительными, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.

"Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный положительный эффект, ускоряя выздоровление", - заявил журналистам глава NIAID Энтони Фаучи.

В эксперименте, который начался более двух месяцев назад, 21 февраля, приняли участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (дополнительно к обычному симптоматическому лечению), а в другой - плацебо.

При этом, в какой из групп находится тот или иной конкретный пациент не знает ни он сам, ни его врачи.

По предварительным данным, больные, принимавшие экспериментальный препарат, выздоравливают почти вдвое быстрее - в среднем за 11 дней, против 15 дней у пациентов из контрольной группы.

Есть разница и в показателях смертности, хотя и не столь существенная: в контрольной группе умерли 11,6% больных, в экспериментальной - 8%.


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