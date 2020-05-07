Около 19 тысяч археологических артефактов обнаружили в ходе масштабной спецоперации, – Европол

После того, как в Израиле раскопали древний Нью-Йорк, в ходе глобальной спецоперации, направленной на ​​на ликвидацию международных сетей незаконной торговли предметами искусства и антиквариата, и охватывающей 103 страны, было обнаружено более 19 тысяч археологических артефактов и других произведений искусства. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление сайта Европола.

Отмечается, что операции проводились осенью 2019 года, но по оперативным причинам детали опубликованы только сейчас. В рамках двух скоординированных операций был арестован 101 подозреваемый и начато 300 расследований.

В частнсости, национальная полиция Испании, работая совместно с колумбийской полицией, обнаружила в аэропорту Мадрида очень редкие вещи доколумбовой эпохи, незаконно приобретенные путем мародерства в Колумбии, в том числе уникальную золотую маску Тумако и несколько золотых статуэток и древние украшения.

Преступные сети занимались археологическими находками и произведениями искусства, похищенными из пострадавших от войны стран, а также произведениями искусства, похищенными из музеев и археологических памятников.

Расследование одного случая продажи через интернет привело к изъятию 2500 древних монет, что стало крупнейшим изъятием для этой категории предметов, тогда как вторым по величине изъятием стала операция в Латвии с изъятием 1375 монет.

Как сообщали Українські Новини, ранее египетские археологи обнаружили гробницу, в которой 4,4 тысячи лет назад была похоронена жрица.

Кроме того, в Мексике археологи нашли захоронение, которому 2400 лет.