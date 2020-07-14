подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Виски Johnnie Walker в 2021 году будут продавать в бумажных бутылках
14 июля 2020, вторник, 09:03 609
Мир 2020-07-14T10:15:02+03:00
Українські Новини
Виски Johnnie Walker в 2021 году будут продавать в бумажных бутылках

Виски Johnnie Walker в 2021 году будут продавать в бумажных бутылках

Елизавета Кесельман
Алкоголь, Виски, Производство, Pulpex Ltd, Pulpex Limited, Johnnie Walker
Виски. Фото: prowhisky.com
Виски. Фото: prowhisky.com

Одним из крупнейших производителей алкогольных напитков Diageo Plc заявил, что с 2021 года шотландский виски Johnnie Walker будут продавать в бумажных бутылках. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет производитель, бутылку изготовят совместно с компанией Pilot Lite. Ее сделают из древесной массы, которая отвечает стандартам качества пищевых продуктов и полностью пригодна для вторичной переработки.

Diageo и Pilot Lite также запустили стартап Pulpex Ltd для разработки бумажных бутылок. Pulpex создаст фирменные бумажные бутылки для таких компаний, как Lipton, Unilever и PepsiCo.

Продавать партию будут только на одном рынке, прежде чем запустить продажи во всем мире. Предполагается, что Pulpex Limited также будет выпускать бутылки для Unilever и PepsiCo в неконкурентных категориях

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мексике из-за коронавируса перестали производить пиво "Корона".

Кроме того, в Грузии из-за всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса закрывались все алкогольные магазины.

Больше новостей о: Алкоголь Виски Производство Pulpex Ltd Pulpex Limited Johnnie Walker

После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти
В Киеве снова начало увеличиваться количество новых случаев коронавируса
Новости
В Одессе ужесточили карантин. Ночным клубам и ресторанам запрещено работать ночью 10:12
Британия может столкнуться с "зимней волной" коронавируса, которая будет смертоноснее первой в 2 раза 10:07
Нападение на Гандзюк. Суд оставил в силе арест главы Херсонского облсовета Мангера 09:55
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти 09:50
Скандал вокруг бренда "Мандруй Україною": художники возмутились вижуалами для проекта, назвав их "хохломой" 09:42
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
Легализация игорного бизнеса и электронной розничной торговли лекарствами. Чем займется Рада во вторник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok