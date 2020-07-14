Виски Johnnie Walker в 2021 году будут продавать в бумажных бутылках

Одним из крупнейших производителей алкогольных напитков Diageo Plc заявил, что с 2021 года шотландский виски Johnnie Walker будут продавать в бумажных бутылках. Об этом сообщает Reuters.

Как уточняет производитель, бутылку изготовят совместно с компанией Pilot Lite. Ее сделают из древесной массы, которая отвечает стандартам качества пищевых продуктов и полностью пригодна для вторичной переработки.

Diageo и Pilot Lite также запустили стартап Pulpex Ltd для разработки бумажных бутылок. Pulpex создаст фирменные бумажные бутылки для таких компаний, как Lipton, Unilever и PepsiCo.

Продавать партию будут только на одном рынке, прежде чем запустить продажи во всем мире. Предполагается, что Pulpex Limited также будет выпускать бутылки для Unilever и PepsiCo в неконкурентных категориях

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мексике из-за коронавируса перестали производить пиво "Корона".

Кроме того, в Грузии из-за всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса закрывались все алкогольные магазины.