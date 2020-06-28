В Минздраве рассказали, почему алкоголь несовместим с жарой

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно три миллиона человек в мире умирают от злоупотребления спиртным, а 13,5% всех летальных случаев среди 20-39 летних связаны с алкоголем. Жара, которая придет в июле, повышает риски для здоровья от употребления алкогольных напитков.



Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.



Какие риски:



Обезвоживание



В жару алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. В жару потеря воды крайне опасна.



Становится еще жарче

Из-за алкоголя мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что спиртное согревает. Сосуды кожи расширяются, но воздух тоже горячий, и желанного охлаждения не наступает.



Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного

В жару с потом выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий и натрий. Сердцу оказывается трудно работать в таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может значительно упасть, что чревато головокружением. Людям с больным сердцем категорически нельзя пить алкоголь в жаркую погоду.



Алкоголь и активный отдых несовместимы

Из-за высокой температуры мы быстрее пьянеем, реакция замедляется, ухудшаются координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. В связи с этим можно нанести вред не только себе, но и другим.

Медики уверяют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Употребление спиртного вредно для сердечно-сосудистой системы, так как вызывает гипертонию и увеличивает риски инсультов. Кроме того, с алкоголем связывают восемь разных видов рака и другие серьезные заболевания: цирроз печени, гепатит, панкреатит.

Последствия употребления алкоголя. Инфографика: Facebook/Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса авиакомпании запретили алкоголь в самолетах.



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