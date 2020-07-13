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13 июля 2020, понедельник, 19:30 75
Жизнь 2020-07-13T19:30:52+03:00
Українські Новини
Ламы и альпаки дают антитела, которые помогут создать "эффективное оружие" против коронавируса

Ламы и альпаки дают антитела, которые помогут создать "эффективное оружие" против коронавируса

Елизавета Кесельман
Исследования, Антитела, Антитела к коронавирусу, Ламы, Альпаки
Альпака. Фото: pixabay
Альпака. Фото: pixabay

Ученые сделали вывод, что антитела, которые вырабатывают ламы и альпаки, могут помочь в разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ВВС Украина.  

В частности, отмечается, что ученые из Института Розалинда Франклина в Великобритании использовали антитела одной из лам по имени Фифи, чтобы разработать терапию, которая повышает иммунитет. Информацию об исследовании опубликован в журнале Nature Structural and Molecular Biology.

Исследование предусматривает "модификацию" антител ламы, которые достаточно малы и гораздо проще структурированы, чем антитела в крови человека. Но этот размер и структура означает, что их можно "переделать" в лаборатории. Полученный благодаря ламе "коктейль антител" может пройти клинические испытания в течение нескольких месяцев.

"С антителами ламы у нас есть ключи, которые не совсем подходят - они попадут в замок, но ими не удастся полностью его открыть", - заявил профессор Джеймс Нейсмит и ведущий исследователь.

Антитела являются частью того, что известно как адаптивная иммунная система. Это молекулы, которые по сути превращаются в ответ на вторжение вируса или бактерий.

"Если вы будете заражены повторно, ваше тело ищет любые (частицы вируса) благодаря антителам, которые сосредотачиваются в них и разрушают их", - объясняет профессор Нейсмит.

Отмечается, что уже есть данные о том, что кровь, обогащенная антителами, взятая у людей, которые недавно выздоровели от коронавируса, может использоваться как лечение. Однако основной трюк этой терапии антителами, полученными от ламы, заключается в том, что ученые могут производить специфичные к коронавируса антитела на заказ.

Небольшая реконструированная часть антитела ламы также известная как нанотело, отмечает профессор Нейсмит.

"В лаборатории мы можем сделать нанотела, которые чрезвычайно хорошо убивают живой вирус - лучше, чем почти все, что мы видели. Они невероятно прекрасно убивают вирус во время культивирования", - добавил он. 

Нанотела делают это, связывая или захватывая то, что на внешней стороне капсулы вируса известно как "шиповой белок". Именно "выключение" этого шипа мешает ему получить доступ к человеческим клеткам.

"Мы можем это сделать очень быстро, поэтому если вирус изменится внезапно или мы получим новый вирус, мы можем разработать новые нанотела в лаборатории", - резюмировал профессор. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в США начали испытание "коктейля из антител", который предотвращает возникновения коронавируса в организме.

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