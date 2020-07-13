Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник

Верховная Рада в понедельник, 13 июля, рассмотрит проект постановления №3809 о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.

Об этом говорится в повестке дня внеочередного заседания, передают Українськi Новини.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят законопроекты для включения в повестку и принятия решений - №3659 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, №3598 о введении механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга.

Также в повестке законопроекты №3712 и №3712-1 об увеличении финансирования местных выборов, №3708 и №3708-1 в части срока действия ограничений при начислении заработной платы.

Далее в первом чтении Рада намерена рассмотреть проект закона №3720 в части совершенствования электронной формы документооборота в парламенте, во втором - №2424 - в части усовершенствования механизма взимания госсборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины.

Парламентарии также намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты № 3486 и 3486-1 о социальной защите населения в период коронавирусной болезни, в повторном первом чтении - №3012-2 об обеспечении права работников государственных сельскохозяйственных предприятий на получение земельной доли (пая), во втором чтении - №2458 об урегулировании отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Также Рада на внеочередном заседании рассмотрит законопроекты №3199 о возможности некоторым предприятиям осуществлять продажу электрической энергии по договорам экспорта электрической энергии без проведения аукциона, №3719, 3719-1, 3719-2 о расширении возможностей для трансформации образовательной сети и проект постановления №3815 о назначении в 2020 году именных парламентских стипендий для молодых ученых - докторов наук.

Как сообщали Українськi Новини, журналисты просят Раду не рассматривать законопроект "О медиа" на этой неделе.

Тем временем Зеленский просит Раду снять ограничение в 47 тысяч гривен для зарплат чиновников.