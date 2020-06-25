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  • США начали испытание "коктейля из антител", который предотвращает возникновения коронавируса в организме
25 июня 2020, четверг, 15:34 314
Мир 2020-06-25T16:15:01+03:00
Українські Новини
США начали испытание "коктейля из антител", который предотвращает возникновения коронавируса в организме

США начали испытание "коктейля из антител", который предотвращает возникновения коронавируса в организме

Елизавета Кесельман
США, Вакцина, Антитела, вакцина от коронавируса, Коронавирус в мире, Антитела к коронавирусу
Вакцина. Фото: pixabay
Вакцина. Фото: pixabay

В то время, как в Оксфорде начали тестировать новую вакцину от коронавируса, в Соединенных Штатах начали испытывать смесь антител к COVID-19, которые способствуют предотвращению вознкновения коронавируса в организме, разработанную американской фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals Inc. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, компания испытывает смесь из антител к COVID-19  на четырех категориях людей:

  1. которых госпитализировали с коронавирусом;
  2. которые имеют симптомы болезни, но не госпитализированы;
  3. на здоровых людях с высоким риском заражения коронавирусом;
  4. здоровых людях, которые имели тесный контакт с человеком с COVID-19.

"Мы создали уникальный антивирусный коктейль из антител, имеющий потенциал как предотвращать коронавирусную инфекцию, так и лечить ее, а еще опережать "высвобождение" вируса, что является важным предостережением в свете нынешней глобальной пандемии", — отметил сооснователь и глава Regeneron Джордж Янкопоулос.

Для "коктейля" ученые компании использовали два вида антител, после чего превратили их в лекарство.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил о том, что готовится проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу. 

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