США начали испытание "коктейля из антител", который предотвращает возникновения коронавируса в организме

В то время, как в Оксфорде начали тестировать новую вакцину от коронавируса, в Соединенных Штатах начали испытывать смесь антител к COVID-19, которые способствуют предотвращению вознкновения коронавируса в организме, разработанную американской фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals Inc. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, компания испытывает смесь из антител к COVID-19 на четырех категориях людей:

которых госпитализировали с коронавирусом; которые имеют симптомы болезни, но не госпитализированы; на здоровых людях с высоким риском заражения коронавирусом; здоровых людях, которые имели тесный контакт с человеком с COVID-19.

"Мы создали уникальный антивирусный коктейль из антител, имеющий потенциал как предотвращать коронавирусную инфекцию, так и лечить ее, а еще опережать "высвобождение" вируса, что является важным предостережением в свете нынешней глобальной пандемии", — отметил сооснователь и глава Regeneron Джордж Янкопоулос.

Для "коктейля" ученые компании использовали два вида антител, после чего превратили их в лекарство.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав заявил о том, что готовится проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу.