Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ

В Норвегии, впервые с начала мерта не зафиксировали ни одного нового случая заболевания коронавирусом у пациентов, которые бы находились на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Как отмечается, по данным на понедельник, в больницах Норвегии остаются 6 человек с инфекцией COVID-19, из которых ни один не подключен к аппарату ИВЛ, однако один поступил в отделение интенсивной терапии.

Сообщается, что первый случай коронавируса был зарегистрирован в Норвегии в конце февраля, с тех пор 8981 человек сдали положительный результат на вирус.

Согласно данным органов здравоохранения, опубликованным в понедельник, в стране умерли 253 человека, инфицированных коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет.

Кроме того, эксперты заявили, что 80% случаях заболевания коронавирусом, пациенты умирают из-за подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.