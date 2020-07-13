подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ
13 июля 2020, понедельник, 18:30 185
Мир 2020-07-13T18:45:01+03:00
Українські Новини
Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ

Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ

Елизавета Кесельман
Норвегия, ИВЛ, Аппараты ИВЛ, Коронавирус в Норвегии
Аппарат ИВЛ (иллюстрация). Фото: Noi.MD
Аппарат ИВЛ (иллюстрация). Фото: Noi.MD

В Норвегии, впервые с начала мерта не зафиксировали ни одного нового случая заболевания коронавирусом у пациентов, которые бы находились на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Как отмечается, по данным на понедельник, в больницах Норвегии остаются 6 человек с инфекцией COVID-19, из которых ни один не подключен к аппарату ИВЛ, однако один поступил в отделение интенсивной терапии.

Сообщается, что первый случай коронавируса был зарегистрирован в Норвегии в конце февраля, с тех пор 8981 человек сдали положительный результат на вирус.

Согласно данным органов здравоохранения, опубликованным в понедельник, в стране умерли 253 человека, инфицированных коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет. 

Кроме того, эксперты заявили, что 80% случаях заболевания коронавирусом, пациенты умирают из-за подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Больше новостей о: Норвегия ИВЛ Аппараты ИВЛ Коронавирус в Норвегии

Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
Экс-главе МИД Кожаре продлили арест 18:43
Электронная система сдачи экзаменов для моряков. Фото: 1112.com
Готовится к запуску электронная система сдачи экзаменов для моряков 18:43 Видео
Впервые с марта в Норвегии не обнаружили новых пациентов с коронавирусом на аппарате ИВЛ 18:30
Индия передала Украине лекарство от коронавируса, которого хватит на 5 тысяч больных 18:30
"Авангард" через 1-2 месяца вынужден будет закрыть 6 из 27 птицефабрик из-за позиции САП и НАБУ, – Бахматюк 18:20
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok