Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет

После того, как в аэропорту Афин долгое время задержали 17 украинцев, из Норвегии выслали четверых граждан Германии, которые незаконно въехали в фургоне для кемпинга. Об этом сообщает The Local.

"Полиция выслала четырех граждан Германии за то, что они незаконно въехали в Норвегию в связи с действующими нормами из-за коронавируса", - заявила полиция приграничного региона Финнмарк.

По словам путешествующей семьи в фургоне, они не были оседомлены об ограничении въезда в Норвегию в связи с пандемией. Внутри авто были двое взрослых и двое несовершеннолетних.

О приезде автомобиля с немецкими номерами сообщили жители северного города Альта, где немцев и задержали.

Как отмечается, Норвегия открывает границы на въезд для туристов тех стран, которые являются жителями скандинавских стран, где уровень заражения низкий. Это означает, что въезд разрешен только туристам из Дании, Исландии и Финляндии.

Правительство Норвегии планирует открыть границы для туристов из других стран Евросоюза и стран Шенгена с 15 июля. Список стран, которые считаются достаточно безопасными, будет опубликован 10 июля.

Как утверждает местная полиция, почти каждый день останавливают и возвращают небольшое количество иностранных туристов. В основном это немецкие туристы, но есть также и швейцарцы. Они часто приезжают из Финляндии и объясняют, что не знают правил въезда.

Норвегия не входит в ЕС, но, как и Финляндия, входит в Шенгенскую зону.

Как сообщали Українські Новини, украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень.

Тем временем, Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран.