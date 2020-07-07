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  • Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет
07 июля 2020, вторник, 12:06 415
Европа 2020-07-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет

Норвегия "выгнала" немецких туристов, которые приехали на отдых, несмотря на запрет

Елизавета Кесельман
Германия, Норвегия, Границы, Незаконное пересечение границы
Норвегия. Фото: euromag.ru
Норвегия. Фото: euromag.ru

После того, как в аэропорту Афин долгое время задержали 17 украинцев, из Норвегии выслали четверых граждан Германии, которые незаконно въехали в фургоне для кемпинга. Об этом сообщает The Local.

"Полиция выслала четырех граждан Германии за то, что они незаконно въехали в Норвегию в связи с действующими нормами из-за коронавируса", - заявила полиция приграничного региона Финнмарк.

По словам путешествующей семьи в фургоне, они не были оседомлены об ограничении въезда в Норвегию в связи с пандемией. Внутри авто были двое взрослых и двое несовершеннолетних.

О приезде автомобиля с немецкими номерами сообщили жители северного города Альта, где немцев и задержали.

Как отмечается, Норвегия открывает границы на въезд для туристов тех стран, которые являются жителями скандинавских стран, где уровень заражения низкий. Это означает, что въезд разрешен только туристам из Дании, Исландии и Финляндии.

Правительство Норвегии планирует открыть границы для туристов из других стран Евросоюза и стран Шенгена с 15 июля. Список стран, которые считаются достаточно безопасными, будет опубликован 10 июля.

Как утверждает местная полиция, почти каждый день останавливают и возвращают небольшое количество иностранных туристов. В основном это немецкие туристы, но есть также и швейцарцы. Они часто приезжают из Финляндии и объясняют, что не знают правил въезда.

Норвегия не входит в ЕС, но, как и Финляндия, входит в Шенгенскую зону.

Как сообщали Українські Новини, украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень. 

Тем временем, Эстония откроет границы для сезонных работников и студентов из третьих стран. 

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