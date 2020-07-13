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  • Вперше з березня в Норвегії немає пацієнтів з коронавірусом на апараті ШВЛ
13 липня 2020, понеділок, 18:30 7
Світ 2020-07-13T19:15:02+03:00
Українські Новини
Вперше з березня в Норвегії немає пацієнтів з коронавірусом на апараті ШВЛ

Вперше з березня в Норвегії немає пацієнтів з коронавірусом на апараті ШВЛ

Елизавета Кесельман
Норвегія, Коронавірус, Апарат ШВЛ, ШВЛ
Апарат ШВЛ (ілюстрація). Фото: Noi.MD
Апарат ШВЛ (ілюстрація). Фото: Noi.MD

У Норвегії, вперше з початку березня не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірусом у пацієнтів, які б перебували на апараті штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Як зазначається, за даними на понеділок, в лікарнях Норвегії залишаються 6 осіб з інфекцією COVID-19, з яких жоден не підключений до апарату ШВЛ, проте один поступив у відділення інтенсивної терапії.

Повідомляється, що перший випадок коронавірусу був зареєстрований в Норвегії наприкінці лютого, з тих пір 8981 осіб здали позитивний результат на вірус.

Згідно з даними органів охорони здоров'я, опублікованим в понеділок, в країні померли 253 людини, інфіковані коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Норвегія "вигнала" німецьких туристів, які приїхали на відпочинок, незважаючи на заборону.

 

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