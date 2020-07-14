Коммунальщики получат доступ в квартиры украинцев: что прописано в скандальном законопроекте

В то время, как за долги по коммунальным услугам могут отобрать квартиру, в Украине ряд "слуг народа" подготовили скандальный законопроект №2458 ко второму чтению, его 13 июля отправили на доработку. Если в первом варианте документа доступ в жилье разрешали за любое нарушение договора, то сейчас такое право получит только представитель газового оператора.

При этом операторам разрешат спустя 30 дней после предупреждения отключать должников от голубого топлива, пишет Обозреватель.

Коммунальщикам разрешат врываться в квартиры украинцев

В первой редакции законопроекта говорилось, что за нарушение условий договора (в том числе и за долги) поставщик мог вламываться в квартиру. Автор законопроекта Евгений Пивоваров заверил, что эту норму ко второму чтению уберут.

Однако в результате ее не убрали, а всего лишь перефразировали. Теперь в документе написано: "Представитель оператора газораспределительной системы или иного предприятия, с которым заключен договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения, имеет право доступа к жилью". Это якобы должно обеспечить безопасность. Мол, если в квартире утечка, поставщик имеет право в нее попасть.

Юрист Александр Плахотник уверен: такая формулировка нарушает ст. 30 Конституции Украины (о неприкосновенности жилья).

"Если бы в документе речь шла о доступе в жилье при условии, что без такого доступа представителя оператора была бы угроза жизни, тогда не было бы и претензий. Сейчас же непонятно, что может быть основанием для доступа в жилье, не станет ли задолженность причиной для того, чтобы попасть в квартиру и принудительно отключить газоснабжение", – говорит Плахотник.

В новом законопроекте предлагают дать доступ в жилье украинцев Сайт Рады

С такими выводами юриста соглашаются и в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. Там отмечают: "Предложенное законопроектом положение относительно установления законодательством порядка доступа к жилью является неприемлемым учитывая положения Основного Закона Украины (Конституции. – Ред.)"

Кроме того, согласно документу, отключить газ могут при условии, если у дома есть задолженность, о которой письменно предупредили, и за 30 дней должник никак не отреагировал на претензию.

Кстати, норму о доступе в жилье не поддерживали даже соавторы законопроекта. Еще один из авторов законопроекта Юрий Камельчук также подтвердил в разговоре с изданием: документ примут без скандальной правки. "Я уточнял, поддерживается ли эта норма? Не поддерживается. Если она осталась, она должна быть изменена или выкинута вообще. Если это так и останется, то я отзову свою подпись и не буду голосовать во втором чтении", – сказал Камельчук.

Как и говорил Камельчук, норму изменили. Правда, ее условия частично остались.

С жильцами заключат договора без их согласия

"Каждый собственник многоквартирного дома должен был заключить договор в бумажном виде. Люди не хотели быть инициаторами этого самостоятельно. На 1 мая 2020 года очень мало было договоров", – рассказал изданию Пивоваров.

У украинцев был год на то, чтобы выбрать формат отношений с поставщиком – коллективный либо индивидуальный. Если этот шанс проигнорировать, с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор, а с ним придется внести и абонплату в размере 15-22 грн.

С одной стороны, в Украине необходимо менять закон о жилищно-коммунальных услугах. Как минимум нужно усовершенствовать вопрос подписания договоров. А вот с доступом в квартиры есть целый ряд вопросов. И хотя отключать коммунальные услуги должникам – общемировая практика, украинская Конституция запрещает без угрозы здоровью или без санкции суда вторгаться в чужую недвижимость.

Ранее Українські Новини сообщали, депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх предлагают с 1 октября ввести обязательную реструктуризацию долгов за коммунальные услуги населения.