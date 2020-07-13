"Слуги народа" пытаются обмануть Евросоюз с законопроектом "О медиа", - СМИ

На последней пленарной неделе текущей сессии Рады "слуги народа" могут выставить на голосование в первом чтении репрессивный законопроект "О медиа", против которого выступили представители многих отечественных СМИ. Об это говорится в материале, размещенном на портале strana.ua. Поспешность в принятии этого решения заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила тем, что рассмотреть проект в первом чтении от Украины якобы требуют западные посольства и Совет Европы.

Действительно, часть посольств западных стран призвали Украину принять документ в первом чтении в ближайшее время. При том, что большинство европейских экспертов в сфере медиа и международные организации раскритиковали документ.

Ближайшая календарная неделя станет последней на текущей пленарной сессии. В следующий раз "слуги" соберутся только осенью, если, конечно, не будут созывать внеочередные заседания.

Таким образом, в Раде рассматривают именно эту пленарку, как "окно возможностей" для принятия законопроекта в первом чтении. Правда пока в проекте повестки на неделю документа нет, но его туда могут внести в понедельник, а попытаться проголосовать после принятия закона об игровом бизнесе.

Впрочем, не все посольства едины в своем мнении. Например, Посольства Германии и Швеции, на которые ссылаются в "Слуге Народа", ничего не говорили о необходимости срочного принятия проекта. Их позиция крайне осторожная, что следует продолжать консультации по этому проекту.

Например, посольство Германии сообщило, что "важным остается продолжение широкого обсуждения проекта с привлечением всех заинтересованных сторон".

А это никак не вяжется с планами монобольшинства включить "зеленый принтер" при прохождении этого законопроекта.

Напомним, в случае принятия этого законопроекта, заблокировать любое онлайн-СМИ можно будет всего лишь в течение 2 суток. Но еще быстрее, за 1 рабочий день, можно будет прекратить вещание любого телеканала.