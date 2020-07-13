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13 липня 2020, понеділок, 08:59 15
ЗМІ 2020-07-13T10:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" намагаються обдурити Євросоюз з законопроектом "Про медіа", - ЗМІ

"Слуги народу" намагаються обдурити Євросоюз з законопроектом "Про медіа", - ЗМІ

Тетяна Зотова
Парламент, Законопроект, ЗМІ, Верховна Рада України, Закон про медіа
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua

На останньому пленарному тижні нинішньої сесії Ради "Слуги народу" можуть поставити на голосування в першому читанні репресивний законопроект "Про медіа", проти якого виступили представники багатьох вітчизняних ЗМІ. Про це зазначається в матеріалі, розміщеному на порталі strana.ua. Поспішність у прийнятті цього рішення заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук пояснила тим, що розглянути проект у першому читанні від України нібито вимагають західні посольства і Рада Європи.

Дійсно, частина посольств західних країн закликали Україну прийняти документ у першому читанні найближчим часом. При тому, що більшість європейських експертів у сфері медіа і міжнародні організації розкритикували документ.

Найближчий календарний тиждень стане останнім у поточній пленарній сесії. Наступного разу "слуги" зберуться тільки восени, якщо, звичайно, не будуть скликатися позачергові засідання.

Таким чином, у Раді розглядають саме цю пленарку, як "вікно можливостей" для прийняття законопроекту в першому читанні. Щоправда, поки що у проекті порядку денного на тиждень документа немає, але його туди можуть внести в понеділок, а спробувати проголосувати - після прийняття закону про гральний бізнес.

Втім, не всі посольства єдині в своїй думці. Наприклад, Посольства Німеччини і Швеції, на які посилаються в "Слуги Народу", нічого не говорили про необхідність термінового прийняття проекту. Їх позиція вкрай обережна, що слід продовжувати консультації щодо цього проекту.

Наприклад, посольство Німеччини повідомило, що "важливим залишається продовження широкого обговорення проекту із залученням всіх зацікавлених сторін".

А це ніяк не в'яжеться з планами монобільшості включити "зелений принтер" при проходженні цього законопроекту.

Нагадаємо, у разі прийняття цього законопроекту, заблокувати будь яке  онлайн-ЗМІ можна буде лише протягом 2 діб. Але ще швидше, за 1 робочий день, можна буде припинити мовлення будь-якого телеканалу.

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