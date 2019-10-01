Ученые выяснили, как смартфоны влияют на депрессию

Многие исследования показывают наличие связи между зависимостью от гаджетов и симптомами депрессии. Однако не ясно, что случается раньше: депрессия влечет за собой аддикцию к смартфону или, наоборот, чрезмерное "залипание" в телефон способствует развитию расстройства. Статья, опубликованная в Journal of Adolescent Health, отвечает на этот вопрос, пишет Naked Science.

Ученые из Аризонского университета провели исследование среди 346 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, во время которого выяснили, что же первично. "Основной вывод — зависимость от смартфона напрямую предсказывает последующие симптомы депрессии, — говорит руководитель исследовательской группы Мэттью Лапьер. — Это большая проблема, когда люди слишком зависят от устройства, тревожатся, если его нет под рукой, и используют смартфон в ущерб своей повседневной жизни".

Исследователи измерили степень зависимости от гаджета при помощи опросника. Испытуемых попросили оценить утверждения вроде "Я впадаю в панику, когда не могу пользоваться смартфоном" по четырехбалльной шкале в зависимости от того, насколько они верны или нет для конкретного человека. Также участники исследования отвечали на вопросы, по которым была произведена оценка депрессивных симптомов и интенсивности ежедневного пользования смартфоном. Опрос провели дважды, с интервалом в 2,5-3 месяца.

Ученые целенаправленно отбирали для исследования людей в таком относительно узком возрастном диапазоне. Выбор был обусловлен тем, что поколение 18-20-летних буквально "выросло на смартфонах", а сейчас эти молодые люди находятся на переходном этапе жизни, где их психологическое и психическое здоровье уязвимо. "В старшем подростковом возрасте проще впасть в зависимость от смартфона, а смартфон может оказать на них (людей в возрасте от 18 до 20 лет. — Прим. ред.) большее негативное влияние, ведь они уже очень уязвимы для депрессии", — поясняет Чжао Пэнфэй, соавтор исследования.

С учетом всех возможных негативных последствий от пользования смартфонами исследователи рекомендуют пересмотреть свое отношение к этим устройствам и сознательно ограничивать себя во времени взаимодействия с гаджетами. "Когда люди испытывают стресс, они должны использовать более здоровые подходы [чем уход в виртуальный мир] — например, беседовать с друзьями для получения поддержки, делать какие-то упражнения или медитировать", — подытоживает Пэнфэй.

Напомним, ранее ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса с помощью искусственного интеллекта решили исследовать, почему употребление антидепрессантов не дает ожидаемого влияния на некоторых пациентов