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12 июля 2020, воскресенье, 18:56 13
Силовые структуры 2020-07-12T19:00:01+03:00
Українські Новини
Обострение в зоне ООС: ранены пятеро воинов ВСУ

Обострение в зоне ООС: ранены пятеро воинов ВСУ

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Ранение. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Ранение. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В то время, как в России заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений, боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 12 июля, 5 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Враг последние дни пренебрегает требованиями минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения, используя не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы у Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Марьинки и Каменки.

За текущие сутки 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Все раненые были оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана неотложная помощь медиков.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Кроме того, двое военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.

 

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