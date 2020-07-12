Обострение в зоне ООС: ранены пятеро воинов ВСУ

В то время, как в России заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений, боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 12 июля, 5 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"12 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Враг последние дни пренебрегает требованиями минских договоренностей и применяет запрещенные образцы вооружения, используя не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы у Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Марьинки и Каменки.

За текущие сутки 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Все раненые были оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана неотложная помощь медиков.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

Кроме того, двое военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.