В российском Хабаровске уже три дня идут антипутинские протесты: на улицы вышли десятки тысяч человек

11 июля в Хабаровске прошел митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицы города вышло несколько десятков тысяч человек: акцию называют самой массовой в истории города. Об этом сообщает Медуза.

Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!". Власти попытались не допустить проведения акции и перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями под предлогом проведения дезинфекции. Протестующие убрали забор и прошли на площадь Ленина. Затем они прошли шествием по центральной улице Муравьева-Амурского, затем по улице Ленина. После этого митинг продолжился возле здания правительства Хабаровского края.

Почему протестуют?

Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы был депутатом трех созывов Государственной Думы России. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент главу региона Вячеслава Шпорта.

9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. По данным СКР, его проверяют и на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

На новость о том, что хабаровский губернатор задержан и его этапируют в Москву, жители края отреагировали крайне эмоционально: большинство комментаторов сошлись на том, что Кремль таким образом избавляется от неугодного политика.

Сегодня жители Хабаровска снова вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. По примерным оценкам, на нее вышли более тысячи человек, но люди присоединяются, сообщает "МБХ-медиа".

А в прошлом году на митингах в Москве массово задерживали людей, желающих честных выборов.